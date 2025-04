Pd e M5s si riallineano ma Elly Schlein e Giuseppe Conte?

Elly Schlein e Giuseppe Conte non si parlerebbero. Non per partito preso o per un litigio: semplicemente pare non sentano l’esigenza di sentirsi. C’è chi sostiene che tra loro, nelle ultime settimane, non ci sia stata neanche una telefonata, ma nemmeno un messaggio. Nada de nada. E questo a volte può generare incomprensioni e fraintendimenti.Elly Schlein e Giuseppe Conte alla Camera (Imagoeconomica).Chi sono gli sherpa del Pd e del M5s con cui Schlein e Conte comunicanoQuando i due hanno bisogno di comunicare, incaricano i rispettivi sherpa. Lettera43.it - Pd e M5s si riallineano, ma Elly Schlein e Giuseppe Conte? Leggi su Lettera43.it La politica estera, dalla contrarietà al riarmo europeo all’anti trumpismo, ha riavvicinato il Partito democratico e il Movimento 5 stelle. Ma tra le due forze politiche però rimane un problema, un elefante nella stanza, per dirla alla Pier Luigi Bersani:non si parlerebbero. Non per partito preso o per un litigio: semplicemente pare non sentano l’esigenza di sentirsi. C’è chi sostiene che tra loro, nelle ultime settimane, non ci sia stata neanche una telefonata, ma nemmeno un messaggio. Nada de nada. E questo a volte può generare incomprensioni e fraintendimenti.alla Camera (Imagoeconomica).Chi sono gli sherpa del Pd e del M5s con cuicomunicanoQuando i due hanno bisogno di comunicare, incaricano i rispettivi sherpa.

