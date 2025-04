Padovaoggi.it - Ladri al circolo Auser del Portello: «Non siamo soli, grazie a tutti»

Leggi su Padovaoggi.it

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, ilBlowUp di via Coletti a Padova, un punto di riferimento per il quartiere e il rione del, è stato visitato dai. «E' tanto il dolore che proviamo - ha detto Virginia Libero, presidente delBlow Up di Padova - nel.