Bologna inaugurata la centrale unica del 112 Risposte in meno di 5 secondi

, 11 aprile 2025 -all’ospedale Maggiore ladi risposta 112 di. A tagliare il nastro, l'assessora a welfare e salute Matilde Madrid, al fianco dell’assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi, il coordinatore della rete regionale dell’emergenza 118 e del 112 Antonio Pastori, la direttrice generale dell'Azienda Usl di, Anna Maria Petrini, e rappresentanti di Prefettura, polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e guardia costiera. Le nuove regole Come da indicazioni regionali, per l’attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 112 sono state individuate due Centrali uniche di risposta collocate rispettivamente a, all’Azienda Usl, e a Parma, all’Azienda Ospedaliera. Ladiè stata costruita ex-novo nell’area dell’ospedale Maggiore, di fianco allaOperativa 118 Emilia Est, con un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro su finanziamento della Regione Emilia-Romagna e in parte dell’Azienda Usl, che è stato affidato al Dipartimento Tecnico Patrimoniale dell’Azienda USL di