Rapina in banca con bottino di 37 mila euro dopo due anni conclusa l' inchiesta | 4 indagati

Rapinare una banca: due anni e due mesi dopo l'assalto alla filiale del Credito cooperativo Toniolo e San Michele, che fruttò 37 mila euro, la Procura della Repubblica di Agrigento chiude l'inchiesta e si appresta a mandare a processo i quattro presunti responsabili.

