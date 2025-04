Campania Vincenzo De Luca sbarra la strada a Roberto Fico | Per me un ritorno alla vita no alla politica politicante – Video

Leggi su Open.online

Due giorni dopo la sentenza della Corte costituzionale che boccia la legge campana sul terzo mandato, impedendogli di correre nuovamentecarica di governatore,Detorna alle amate dirette Facebook per dire la sua. Durissimo tanto con il governo quanto con l’opposizione che non l’ha difeso, ammette però che la corsa è finita: «Torno, con sportività, ma bisogna fare in modo che Napoli e lanon tornino nella palude», dice, per poi annunciare il programma di 21 punti da completare entro l’estate. E lasciando intendere che se la scelta del centrosinistra cadrà su qualcuno che lui considera unnte, come nel caso di, la carta della lista di disturbo potrebbe essere ripescata. Due pesi e due misureContinua a ritenere giusta la battaglia per il terzo mandato, anche perché con leggi similisua il presidente del Veneto,Zaia è riuscito a fare tre mandati e il Piemonte ha comunque approvato una legge similesua: «Nei loro confronti non c’è stato nessun problema, nel mio caso invece nessuno ha osservato che la legge era analoga alle altre.