Campania Fico avanza De Luca pronto al blitz

Laverita.info - Campania, Fico avanza. De Luca pronto al blitz Leggi su Laverita.info Dopo la mazzata sul terzo mandato, lo sceriffo pensa di presentare una lista civica e, in caso di vittoria, diventare vicepresidente. Un guaio per l’eventuale ticket Pd-M5s, capitanato dall’ex presidente della Camera. Per il centrodestra prende quota l’ipotesi Cirielli.

Campania, Fico avanza. De Luca pronto al blitz. Campania, De Luca non molla: la battaglia per il successore è aperta. Regionali, Fico candidato? Lui non si sbilancia ma si incontra con Schlein. Capezzone: "La forza del partito cinese sui giornali italiani" | .it. L’ultima tentazione di De Luca: una sua lista alle Regionali. E avanza l’ipotesi Fico. Regionali Campania, il dem Goffredo Bettini: «De Luca rimane una risorsa, non un problema». Ne parlano su altre fonti

Campania, De Luca non molla: la battaglia per il successore è aperta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Campania, patto Pd-M5S su Fico. De Luca jr avvisa: “È ancora lunga” - Il presidente convoca i capigruppo e lavora per i fedelissimi. Il sindaco di Napoli Manfredi punta all’asse con il Movimento da ... (repubblica.it)

Campania, dopo la Consulta nel centrosinistra si ragiona su Fico. Ma De Luca può alzare la posta - Le regionali si terranno il prossimo autunno. Ieri in Transatlantico incontro tra Schlein e l’ex presidente della Camera ... (repubblica.it)