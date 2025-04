Bando cure termali INPS 2025 | istanze entro il 17 maggio

INPS ha pubblicato il nuovo Bando 2025 per l'assegnazione di contributi destinati alle cure termali, promosso dal Nuovo Fondo di Mutualità ex IPOST. L'iniziativa è rivolta a tutti i soggetti aventi diritto che intendano accedere a trattamenti sanitari non convenzionali con il supporto economico previsto dal fondo. Il programma rientra tra le misure a sostegno

