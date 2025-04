Lettera43.it - Omicidio Vittorio Boiocchi, sei arresti per l’uccisione dell’ex leader della Curva Nord

Leggi su Lettera43.it

L’assassinio di, avvenuto il 29 ottobre 2022 nel quartiere milanese di Figino, avrebbe radici in una faida interna alladell’Inter, maturata attorno alla spartizione dei proventi del gruppo ultrà. Le indaginisquadra Mobile di Milano, con il coordinamento del procuratore Marcello Viola, hanno portato, nella mattinata dell’11 aprile, all’emissione di sei misure cautelari. Questi provvedimenti hanno colpito i mandanti, i pianificatori e i due esecutori materiali dell’agguato.Antonio Bellocco (via Instagram).Le rivelazioni di Andrea Beretta e l’arresto del killer in BulgariaSecondo quanto emerso, l’ordine di eliminaresarebbe partito da Andrea Beretta, indicato come suo «successore». Già arrestato per l’del boss‘ndrangheta Antonio Bellocco e coinvolto nell’inchiesta Doppiasulle commistioni tra tifoserie organizzate e criminalità, Beretta ha successivamente iniziato a collaborare con la giustizia, fornendo elementi cruciali per risalire alla rete degli esecutori, tutti legati al mondo ultras interista.