Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Jana muore tra le braccia di Manuel

Leggi su Superguidatv.it

Non ci sarà un finale roseo pernella soap spagnola La. Stando a quanto riportato dagli spoiler iberici la protagonista morirà tra ledell’amatodopo una discussione molto accesa con Cruz. Se da un lato per la marchesa scatteranno subito le manette, dall’altro il suo arresto non sarà sufficiente a colmare il vuoto lasciato dalla Exposito nel cuore die di tutti coloro che le volevano bene.: lelasciano i fans allibitiLa storyline prenderà il via nel momento in cui Cruz esaranno protagoniste di una accesa discussione. Il diverbio tra le due donne segnerà, ancora una volta, l’astio che la marchesa proverà per la giovane donna, arrivata alla tenuta come domestica e divenuta poi la moglie di suo figlio.Trae Cruz non correrà buon sangue, e la dark lady sarà protagonista di molti episodi che avranno il solo scopo di ostacolare l’amore tra la Exposito e suo figlio.