Ilaria Sula i genitori | Samson ci ha scritto una lettera di scuse vergognoso

Samson ci ha scritto una lettera di scuse. vergognoso, è vergognoso quello che ha fatto". I genitori di Ilaria Sula si sfogano con i giornalisti che hanno incontrato a Terni. nello studio dell'avvocato Giuseppe Sforza che rappresenta la famiglia. "Ilaria era una ragazza forte che aveva tanti sogni", ha sottolineato mamma Gezime. "Quella di Samson non è una madre, una madre come lei non deve esistere", ha aggiunto. "Una madre - spiega - non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore ha. Non lo so.". I genitori hanno poi parlato degli ultimi messaggi ricevuti dal telefono della figlia. "Che volevi pensare? Che non era lei, non era Ilaria". Tgcom24.mediaset.it - Ilaria Sula, i genitori: "Samson ci ha scritto una lettera di scuse, vergognoso" Leggi su Tgcom24.mediaset.it ci haunadi, èquello che ha fatto". Idisi sfogano con i giornalisti che hanno incontrato a Terni. nello studio dell'avvocato Giuseppe Sforza che rappresenta la famiglia. "era una ragazza forte che aveva tanti sogni", ha sottolineato mamma Gezime. "Quella dinon è una madre, una madre come lei non deve esistere", ha aggiunto. "Una madre - spiega - non può aiutare un figlio a nascondere un cadavere, a nascondere nostra figlia. Non so che cuore ha. Non lo so.". Ihanno poi parlato degli ultimi messaggi ricevuti dal telefono della figlia. "Che volevi pensare? Che non era lei, non era".

Mark Samson, la lettera ai genitori di Ilaria Sula: «Scusatemi per l'atroce delitto, sono impazzito di dolore. I genitori di Ilaria Sula: «Inappropriate le scuse di Mark Samson. Non perdoniamo e la verità verrà fuori». Mark Samson scrive ai genitori di Ilaria Sula: “Scusatemi". La risposta: “Non accettiamo scuse". I genitori di Ilaria Sula contro Nosr Manlapaz: «Ha buttato via nostra figlia come un oggetto, non è una madre. Ilaria Sula, la disperazione dei genitori: «Gettata come un oggetto, Samson ci ha tolto il cuore». Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula mentre i genitori di lui erano in casa: cosa rischiano il padre e la madre d. Ne parlano su altre fonti

Ilaria Sula, i genitori: «Mark Samson ha giurato sul padre che non le avrebbe mai fatto del male, poi ha voluto abbracciarci» - Mark Antony Samson ha ucciso l'ex fidanzata Ilaria Sula, studentessa 22enne di Terni, nella camera da letto di casa sua, dove viveva insieme ai genitori, nel quartiere africano di Roma. Poi ... (msn.com)

Parlano i genitori di Ilaria Sula: "Non ci sono scuse" - "Quello che ha scritto Mark non mi interessa", dice il padre. "Nostra figlia non sarebbe mai andata a casa dell'ex" ... (rainews.it)

Ilaria Sula, il padre della 22enne uccisa: «Mark Samson mi disse che l'amava. Le scuse non esistono. Sua madre? Non deve esistere» - «Le scuse non esistono». Non usa mezzi termini Flamur Sula, il padre di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni uccisa dall'ex Mark Samson che ieri ha scritto una lettera ... (msn.com)