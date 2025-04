Iodonna.it - Epigenetica a tavola: cosa vuol dire e quali sono i cibi che influenzano i geni

Leggi su Iodonna.it

La genetica non è il destino. L’impatto della genetica sull’insorgenza delle malattie pesa per circa il 30%. il restante 70% dipende da noi, da quello che mangiamo, da come ci muoviamo, se gestiamo bene lo stress, insomma dal nostro stile di vita. Integrare nella dieta quotidiana alimenti epigenetici e, se necessario, integratori mirati, può rappresentare un potente strumento di prevenzione personalizzata. Sette bufale sul cibo: i falsi miti più comuni nel campo dell’alimentazione X Quello che si mangia può attivare o disattivare i