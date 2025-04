Tassa di soggiorno Fare chiede una svolta | Servono vincoli chiari ai Comuni

soggiorno annunciati dall'Osservatorio nazionale sulla Tassa di soggiorno, la Fare (Federazione nazionale Associazioni Ricettività Extralberghiera) rilancia una proposta chiara e orientata alla valorizzazione del comparto, ovvero “mettere l'imposta al servizio dell'economia turistica in modo concreto e coerente”, come previsto dalla sua natura di Tassa di scopo. Un messaggio che si differenzia da quello delle altre principali organizzazioni di categoria, “spesso sedute ai tavoli istituzionali ma poco efficaci nel promuovere un vero cambiamento”. “I dati sulla crescita dell'imposta di soggiorno sono incoraggianti, ma è doveroso osservare che nessun Comune si attiene agli scopi per cui questi importi sono previsti e imposti al turista: migliorare i servizi legati al turismo", dichiara il presidente di Fare Elia Rosciano. Liberoquotidiano.it - Tassa di soggiorno, Fare chiede una svolta: "Servono vincoli chiari ai Comuni" Leggi su Liberoquotidiano.it Di fronte ai numeri record sull'imposta diannunciati dall'Osservatorio nazionale sulladi, la(Federazione nazionale Associazioni Ricettività Extralberghiera) rilancia una proposta chiara e orientata alla valorizzazione del comparto, ovvero “mettere l'imposta al servizio dell'economia turistica in modo concreto e coerente”, come previsto dalla sua natura didi scopo. Un messaggio che si differenzia da quello delle altre principali organizzazioni di categoria, “spesso sedute ai tavoli istituzionali ma poco efficaci nel promuovere un vero cambiamento”. “I dati sulla crescita dell'imposta disono incoraggianti, ma è doveroso osservare che nessun Comune si attiene agli scopi per cui questi importi sono previsti e imposti al turista: migliorare i servizi legati al turismo", dichiara il presidente diElia Rosciano.

Tassa di soggiorno, FARE: “Serva al turismo, non ai buchi di bilancio”. Tassa di soggiorno a Caserta, Federalberghi chiede controlli: «Registrazioni errate nelle strutture ricettive». Tassa di soggiorno, la chiede solo 1 comune su 5 ma genera 775 milioni l’anno. In Val d’Aosta “sì” all’80%. E…. Sadiq Khan chiede il sostegno del governo per la tassa di soggiorno a Londra. Foggia cambia, più turisti e più esigenze: una tassa di soggiorno e un nuovo regolamento taxi le proposte. Tassa di soggiorno, genera 775 milioni di euro ma la chiede solo il 22% dei Comuni. Ne parlano su altre fonti

Imposta di soggiorno, FARE chiede una svolta: “Non si usa il turismo per coprire i buchi di bilancio. Servono vincoli chiari ai Comuni”* - (ASI) Di fronte ai numeri record sull’imposta di soggiorno annunciati dall’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno, la Federazione nazionale Associazioni Ricettività Extralberghiera (FARE) ril ... (agenziastampaitalia.it)

Imposta di soggiorno, FARE: “Serva al turismo, non ai buchi di bilancio”… - FARE propone vincoli chiari ai Comuni sull’uso dell’imposta di soggiorno: “Va investita per migliorare l’esperienza turistica, non per spese correnti” ... (informazione.it)

Tassa di soggiorno a Caserta, Federalberghi chiede controlli: «Registrazioni errate nelle strutture ricettive» - «Invitiamo l'Amministrazione comunale di Caserta a effettuare i controlli necessari per verificare che tutte le strutture alberghiere ed extralberghiere registrino regolarmente ... (ilmattino.it)