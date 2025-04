Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez impressiona nella FP1 a Lusail. Bagnaia cresce ed è terzo. Martin nelle retrovie

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di. Sul circuito di, ci si chiedeva quale sarebbe stata la risposta didopo la caduta di Austin. Si può affermare che l’iberico l’abbia dimenticata e abbia ripreso a martellare come prima di quel crash nello Snake texano.Lo spagnolo ha concluso in vetta questa FP1 con il crono di 1:52.288, rifilando distacchi importanti ai principali competitors. Ben quattro Ducati ai primi quattro posti, con Fabio Di Giannantonio (VR46) in seconda piazza a 0.513, Francesco Baganaia (Ducati ufficiale) in terza a 0.583 e il leader della classifica mondiale, Alex(Ducati Gresini), a 0.657 in quarta.Per Pecco un turno in cerca della miglior messa a punto possibile, passo dopo passo.