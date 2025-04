La Juventus piazza il colpo dal Manchester United | blitz improvviso

Juventus è pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Il club bianconero, infatti, dovrà muoversi con largo anticipo considerando anche il prossimo impegno nel Mondiale per Club che prenderà il via a giugnoAccelerata totale sul mercato a prescindere dalla decisione del nuovo allenatore o alla conferma di Tudor. La Juventus è pronta a puntare con forte determinazione su alcuni profili fondamentali per il percorso futuro, e ideali per ogni tipologia di allenatore. Ecco perchè nelle ultime ore starebbero trovando conferma le indiscrezioni sul possibile affondo bianconero su Hojlund. Il centravanti del Manchester United, infatti, sarebbe un profilo perfetto a prescindere dalla scelta dell’allenatore.La Juventus piazza il colpo dal Manchester United: blitz improvviso (ANSA foto) TvPlay. Tvplay.it - La Juventus piazza il colpo dal Manchester United: blitz improvviso Leggi su Tvplay.it Il calciomercato dellaè pronto a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Il club bianconero, infatti, dovrà muoversi con largo anticipo considerando anche il prossimo impegno nel Mondiale per Club che prenderà il via a giugnoAccelerata totale sul mercato a prescindere dalla decisione del nuovo allenatore o alla conferma di Tudor. Laè pronta a puntare con forte determinazione su alcuni profili fondamentali per il percorso futuro, e ideali per ogni tipologia di allenatore. Ecco perchè nelle ultime ore starebbero trovando conferma le indiscrezioni sul possibile affondo bianconero su Hojlund. Il centravanti del, infatti, sarebbe un profilo perfetto a prescindere dalla scelta dell’allenatore.Laildal(ANSA foto) TvPlay.

Cambiaso-Manchester City: la Juventus ora piazza il grande colpo. Il Manchester City piazza il colpo: è fatta per l’arrivo di Vitor Reis. Yildiz nel mirino del Manchester United: colpo per il nuovo ciclo. Calciomercato, le notizie del 15 gennaio 2025: Kolo Muani alla Juve, è già a Torino. Si decide per Rashford al Milan. Champions, Juve-City 2-0: Vlahovic e McKennie "ipotecano" i playoff. Juventus ancora in rally a Piazza Affari con gli ultimi colpi di mercato. Ne parlano su altre fonti

La Juventus tenta il doppio colpo di mercato: assist dal Manchester United - In casa Juventus si guarda già al mercato estivo: la dirigenza è pronta al doppio colpo dallo United ... di riguardo è puntato sulla Premier League e sulla rivoluzione in casa Manchester United, con ... (spazioj.it)

Clausola aggirata e colpo rossonero: Juve fregata - unito alle due reti rifilate al Tottenham e al Manchester United, ha attirato le attenzioni di vari top team come ad esempio il Liverpool e l’Arsenal. Clausola aggirata e colpo rossonero: Juve ... (calciomercatonews.com)

Calciomercato Juventus, primo colpo! Giuntoli vuole prendere… - Calciomercato Juventus: ed ecco qui il primo colpo In tal senso, Giuntoli sta bruciando i tempi ... come sappiamo, è promesso sposo del Manchester City e dovrebbe trasferirsi in Inghilterra l’estate ... (juvenews.eu)