Luis Henrique Inter il Bayern si defila Svelati i motivi della decisione

Luis Henrique Inter, il Bayern Monaco si defila nella corsa per l'attaccante classe 2004. I motivi della decisione sono questiStando alle ultime indiscrezioni fornite dalla Bild, il Bayern Monaco – avversario tra l'altro dell'Inter in Champions League – si sarebbe defilato nella corsa per Luis Henrique che invece continua ad essere un obiettivo del calciomercato Inter, notizia confermata anche da Marotta prima del match di andata dei quarti di Champions. Il brasiliano del Marsiglia non sarebbe la prima scelta per il ruolo dei bavaresi, ma solo quella più economica, in cima alla lista dei desideri del club allenato da Kompany infatti ci sarebbero altri due giocatori. Jamie-Bynoe Gittens, ala classe 2004 del Borussia Dortmund, uno dei prospetti più Interessanti del panorama Internazionale e già più volte protagonista in Champions il cui prezzo elevato dell'operazione però fa tentennare i tedeschi e poi Florian Wirtz, centrocampista classe 2003 del Bayer Leverkusen.

