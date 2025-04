Trump critica la Russia e Israele | la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente

Russia deve muoversi. Troppe persone stanno morendo, migliaia a settimana in una guerra terribile e senza senso. Una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere e non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presidente". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth riferendosi alla guerra in Ucraina. "Israele si sta trasformando in un Paese problematico che minaccia direttamente la stabilità della regione, soprattutto con i suoi attacchi al Libano e alla Siria. Gli attacchi di Israele vanificano anche gli sforzi per combattere l'Isis", ha aggiunto il leader turco. Quotidiano.net - Trump critica la Russia e Israele: la guerra in Ucraina e le tensioni in Medio Oriente Leggi su Quotidiano.net "Ladeve muoversi. Troppe persone stanno morendo, migliaia a settimana in unaterribile e senza senso. Unache non sarebbe mai dovuta accadere e non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presidente". Lo afferma Donaldsul suo social Truth riferendosi allain. "si sta trasformando in un Paese problematico che minaccia direttamente la stabilità della regione, soprattutto con i suoi attacchi al Libano e alla Siria. Gli attacchi divanificano anche gli sforzi per combattere l'Isis", ha aggiunto il leader turco.

