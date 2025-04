Il motorino di Alessandro Giuli vandalizzato Lo sfogo del ministro | È la terza volta Mai successo prima che entrassi nel governo

Leggi su Open.online

«Non era mai accaduto, ma da quando, 7 mesi fa, sono diventatoè lache avviene, sotto la mia abitazione: atti vandalici suldi mia moglie, gomme dell’auto sgonfiate, furto del casco e gesti intimidatori come la busta del ghiaccio per contusioni al posto del casco rubato. Ho avvisato le autorità competenti confidando che questi attacchi cessino». È questo lodelalla Culturaaffidato a un post su X nel quale pubblica la foto del. Al mezzo manca la parte anteriore del muso, lasciando scoperti cavi elettrici e altre parti interne dello scooter. Una situazione che, evidenzia il, non si era mia verificatache diventasse lui il titolare alla Cultura, sostituendo Gennaro Sanano.April 11, 2025 La solidarietà alGli atti vandalici ale alla sua famiglia hanno suscitato reazioni di solidarietà dai parlamentari nella commissione coltura.