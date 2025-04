Terra dei Fuochi | Sanzioni all' Italia per 325 milioni Fondi per le bonifiche mai spesi

Italia ha già versato 325 milioni di euro in Sanzioni europee per non aver bonificato la Terra dei Fuochi. E continua a pagare 80.000 euro al giorno. Un fiume di denaro pubblico sprecato mentre le comunità convivono da anni con discariche abusive, tumori e veleni sotto Terra".È quanto. Casertanews.it - Terra dei Fuochi: "Sanzioni all'Italia per 325 milioni. Fondi per le bonifiche mai spesi" Leggi su Casertanews.it “L’ha già versato 325di euro ineuropee per non aver bonificato ladei. E continua a pagare 80.000 euro al giorno. Un fiume di denaro pubblico sprecato mentre le comunità convivono da anni con discariche abusive, tumori e veleni sotto".È quanto.

Terra dei Fuochi: "Sanzioni all'Italia per 325 milioni. Fondi per le bonifiche mai spesi". Nella Terra dei Fuochi diminuiscono gli incendi, aumentano i sequestri e le sanzioni. Terra dei fuochi, sentenza Ue e risposta del Governo. Terra dei fuochi: l'Europa condanna l'Italia, ma il governo pensa già a fare ricorso. Terra dei fuochi, scattano controlli e sanzioni: il piano contro i pirati ambientali. La Terra dei fuochi non s’è mai spenta. Ne parlano su altre fonti

Blitz nei pressi del cimitero in piena terra dei fuochi - I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marigliano, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione degli illeciti ambientali, edilizi e legati al ciclo dei rifiuti urbani e speciali, ... (napolitoday.it)

Terra dei Fuochi, il commissario Vadalà incontra i cittadini - Il generale ha sottolineato l'importanza di mettere in rete tutte le associazioni che per anni si sono battute per la bonifica ... (rainews.it)

Nella terra dei fuochi, tra veleni e mancate bonifiche: pure la speranza è un miraggio - Le associazioni denunciano lo stato di degrado ambientale, che continua nonostante la sentenza Cedu. «A metà maggio presenteremo relazioni al governo, che poi deciderà come agire», dice a Domani Vadal ... (editorialedomani.it)