DENZA sceglie Milano per il debutto europeo

DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, presenta in occasione della Design Week di Milano il suo nuovo marchio premium DENZA con il modello Z9GT. Il cuore pulsante della nuova DENZA Z9GT è la piattaforma e³, creata specificamente per il marchio DENZA. Essa introduce una serie di funzioni inedite.

