Lavori a Milano Centrale alcuni treni cambiano gli orari e saranno spostati

alcuni treni a lunga percorrenza subiscono variazioni dal 14 al 24 aprile 2025 per Lavori di manutenzione programmata nella stazione di Milano Centrale. Questo impatterà sui numerosi viaggiatori che, per le giornate di Pasqua e il ponte del 25 aprile, si serviranno del treno per raggiungere altre.

Lavori a Milano Centrale, alcuni treni cambiano gli orari e saranno spostati.

