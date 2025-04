Spettacolo.periodicodaily.com - “I Need You”, il cinema diventa musica: Max Nardari firma il quarto estratto da “Amici per Caso”

“I Need You”, il cinema diventa musica: Max Nardari firma il quarto estratto da "Amici per Caso".

Split Fiction, il gioco Hazelight diventa un film, si cercano attrici e cast tecnico.

Come sarà Verity, il nuovo film di Anne Hathaway.

P.S. I love you: la storia dietro il film con Hilary Swank e Gerard Butler.

The Substance ovvero quando il cinema diventa catarsi: arriva il body horror femminista con Demi Moore.

Tutti dicono I love you.