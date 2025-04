Quotidiano.net - Perché i dazi potrebbero interrompere i sogni di gloria di Putin

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 aprile 2025 – Il prezzo al barile del petrolio diminuisce e l’economia russa trema. A stare poco tranquillo c’è soprattutto il Cremlino, che sperava con le entrate energetiche, che rappresentano da sole il 30% di quelle totali, di poter continuare a finanziare la costosa macchina della guerra, come fatto fino a questo momento nonostante le sanzioni. I clienti possono cambiare e Cina e India hanno aiutato la Russia per quanto potevano. Ma se i clienti possono cambiare, quando il prezzo scende non c’è appoggio che tenga. E così, in una situazione che già era tutto fuorché rosea, adesso il presidente Vladimirrischia di trovarsi alla canna del gas, lo stesso che deve vendere a valori inferiori da quelli che aveva preventivato. epa12022572 Russian President Vladimirmeets with DOM.