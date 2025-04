Ilfattoquotidiano.it - Mattarella firma il decreto Sicurezza: il provvedimento-bandiera del governo va alle Camere per la conversione in legge

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il presidente della Repubblica Sergiohato il, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, che passa quindi oraper lain(obbligatoria entro sessanta giorni a pena di decadenza). Il, frutto di un blitz del, ricalca quasi completamente i contenuti del ddl, bloccato al Senato per un problema di coperture economiche: nel testo sono contenute varie misure-di stampo securitario e repressivo, tra cui il divieto di vendita di cannabis light (priva di sostanze psicotrope), il carcere fino a due anni per i blocchi stradali, il nuovo reato contro le occupazioni abusive, il maxi-salvacondotto per gli agenti segreti infiltrati (che potranno arrivare a dirigere organizzazioni criminali) e l’abolizione dell’obbligo di rinvio della pena per le condannate incinte o madri di bambini fino a un anno.