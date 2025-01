Sport.quotidiano.net - Playoff Under 17. Il derby biancazzurro nelle mani delle ragazze della Perla Verde

E’ finita con una vittoria rotonda dell’17Femminile Riccione la prima gara deiche le biancazzurreriviera hanno disputato ad Acquaviva contro la San Marino academy (6–0). Poker di Urbinati e doppietta di Moretti, così il Riccione non ha lasciato scampo alle vicine di casa. Iche hanno avuto inizio lo scorso fine settimana condurranno le vincitrici alla fase interregionale. La Femminile Riccione, insieme alledell’Academy, è stata inserita nel gruppo E nel quale ci sono anche Rinascita Doccia (squadra di Sesto Fiorentino) e Pisa. Le 33 squadre al via sono state divise in sei gruppi. Ai giocheranno match di sola andata e accederanno alla Fase Interregionale le prime 2 classificate dei gruppi A, B, C, D, E, F, la prima classificata dei gruppi G, H, I e la miglior seconda tra i gruppi G, H, I.