Thesocialpost.it - Cruciani furioso attacca Saviano: “Qui l’unico fascista è lui”

Leggi su Thesocialpost.it

Non si contano più le personalità legate alla sinistra che hanno reagito indignate alle uscite di Elon Musk e, più in generale, si sono dette preoccupate per la sua presenza all’interno del governo americano. Da chi “esce” da X, a chi scrive articoli di fuoco per segnalare il pericolo, a chi invece va ancora più diretto e accusa di fascismo il proprietario di Tesla. Roberto, Corrado Augias, tanti esponenti del Pd compresa la segretaria Elly Schlein fanno parte di quello che qualcuno ha definito il “coro degli indignati di sinistra”. Ma in questa schiera c’è anche chi esagera e passa direttamente all’insulto e all’invettiva. Uno su tutti proprio, con il suo “che tu sia maledetto” dedicato a Musk. Non è solo per il cattivo gusto e la violenza di questa espressione che Giuseppe, durante l’ultima puntata de La Zanzara, si è prodotto in un durissimo attacco dedicato soprattutto all’autore di Gomorra.