Sport.quotidiano.net - Abate studia la Ternana per la ripartenza. Il tecnico può contare su Casasola e Cianci

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto AusteriTERNILa duttilità tattica può essere un’arma per ritrovare la migliore espressione e una nuova importante serie di risultati. La squadra rossoverde ha del resto prodotto un grande cammino anche in virtù del saper essere camaleontica, sia da una gara all’altra che nell’arco della stessa partita. Per cancellare subito la sconfitta e l’opaca prestazione di Pineto, ma anche per ovviare alle assenze, alla condizione non perfetta di alcune pedine e alla panchina corta (ancora nessuna novità a livello di mercato) Ignaziofarà leva anche su questo aspetto. Per la sfida con la Vis Pesaro (domenica ore 19.30 al "Liberati"), squadra che è tra le più in forma del momento, ilritrova, ma non puòsullo squalificato Romeo (tra l’altro autore di 4 gol). Vedremo dunque se l’argentino sarà schierato sulla corsia destra di una difesa a 4, oppure esterno in un centrocampo a 5 (con Martella o Tito sull’altro settore).