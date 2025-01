Lapresse.it - Sanremo, Giorgia: “Trent’anni dopo ‘Come saprei’ non era prevista partecipazione a Festival”

“È una canzone che comunque già dal primo ascolto, anche non mi avesse riguardato, mi ha emozionato come mi emozionavano le canzoni una volta. Ho sentito qualcosa dentro che mi ha fatto pensare che è veramente una di quelle che vuoi cantare”. Lo ha dettoincontrando la stampa a Milano in vista della suaaldicon ‘La cura per me’, scritta da Blanco e Michelangelo. Lainvece al“non era” ha spiegato la stessa cantautrice romana: “il provino qualcuno del team ha detto ‘la mandiamo a Carlo?’ Io mi sono messa le mani in faccia, non era previsto nei programmi tornare ain gara”.