Sace in stato di agitazione, nel mirino l’ad Alessandra Ricci

Rivolta in, la controllata del ministero dell’Economia che si occupa di assicurare i crediti delle aziende che esportano: per la prima volta nella sua storia èproclamato unodiche coinvolge oltre 600 dipendenti sugli 800 totali.Procedure in contrasto col codice degli appaltiLunghissimi i cahiers de doléances e le accuse che hanno come principale bersaglio l’amministratrice delegata, peraltro prossima alla scadenza: mobbing, demansionamento, mancato pagamento degli straordinari, licenziamenti di dirigenti (14 nell’ultimo anno e mezzo) con onerosi contratti transattivi in virtù dei mancati preavvisi, una riorganizzazione interna che sopprime posizioni chiave riportando le loro funzioni (per esempio Compliance e Area Rischi) sotto il controllo di dirigenti emanazione del, operazioni le cui procedure sarebbero in contrasto con l’osservanza del codice degli appalti.