"Più controllori sugli autobus per prevenire le aggressioni"

Si è svolto in Prefettura Forlì-Cesena l’incontro tra organizzazioni sindacali, Start Romagna, istituzioni e forze dell’ordine per discutere delle problematicità che vive il personale di Start Romagna, costantemente esposto al rischio diverbali e fisiche. L’incontro di oggi era stato annunciato una settimana fa quando i lavoratori hanno dovuto rinunciare allo sciopero vietato dalla Commissione di Garanzia. Lo sciopero era stato revocato, come richiesto, ma la paura per l’incolumità dei lavoratori e lavoratrici Start Romagna resta un problema che il personale affronta ogni giorno recandosi al lavoro. Per questa ragione le organizzazioni sindacali hanno reso noto fin da subito a tutte le parti in coinvolte nella gestione della sicurezza dei lavoratori, e anche all’opinione pubblica, l’urgenza di trovare soluzioni concrete per la sicurezza.