"Manca la segnaletica orizzontale sulle strade"

La nebbia, che in questa stagione ha vagato non di rado anche sugli irti colli d’Alto Savio, ha dato input a Fratelli d’Italia per la presentazione di una interrogazione alla Provincia sulla carenza dellastradale. "Lanza o la necessità di rifacimento dellaè un problema realedel territorio di Verghereto, Bagno di Romagna e dell’area montana cesenate – esordisce Marco Bardeschi, coordinatore comunale di FdI a Verghereto –. I cambiamenti delle stagioni e del clima hanno comportato conseguenze anche nell’area montana cesenate. Oggi vediamo poca neve, ma in compenso tanta nebbia, che crea problemi anche importanti nella viabilità in certi periodi dell’anno. Questa situazione rende ancora più importante la presenza di quellache invece oggi è assente o è completamente da rinnovare.