Le migliori frasi di conforto e incoraggiamento per un’amica che soffre

Problemi di cuore, un abbandono, un divorzio, un fallimento nel lavoro, una malattia. La vostra migliore amica, è in momento difficile della vita. Dedicarle una frase dipuò essere uno dei modi per aiutarla. Sappiate che la vera empatia si basa sull’ascolto, sulla condivisione, fondamentali per creare un silenzio affettuoso, offrendo comprensione e complicità, non minimizzando o banalizzando i sentimenti e il dolore.Ecco come stare vicino a una persona cara e confortarla, condi incoraggiamenti che le diano coraggio per affrontare le difficoltà, prendendo spunto anche dalle parole di personaggi famosi e scrittrici sia attuali sia del passato, da Zadie Smith a Jane Fonda, da Jane Austen a Paulo Coelho.