Donnapop.it - Fabrizio Corona e Giorgia Meloni in guerra, finiscono a processo: ecco cosa è successo

Leggi su Donnapop.it

Perchéandranno in Tribunale? Al centro della polemica da parte del volto di Fratelli d’Italia c’è un articolo pubblicato da Dillinger News, la testata dell’ex Re dei Paparazzi.Sul portale, infatti, si è parlato di una presunta relazione fra la Presidente del consiglio e il deputato del suo partito, Manlio Messina.è stata ammessa come parte civile nele l’accusa ai danni diè quella di diffamazione aggravata. Insieme a lui, trascinato nel calderone, anche Luca Arnau.Quest’ultimo è autore di Dillinger News e l’articolo a cui si fa riferimento risale al 2023; come accennato, all’interno dello stesso si menzionava una relazione fra la leader di Fratelli d’Italia e il deputato Messina. Notizia più volte smentita dagli stessi diretti interessati: masuccede ora?controIlè iniziato proprio negli ultimi giorni, presso l’ottava penale del Tribunale di Milano; a scatenare il tutto ci ha pensato una denuncia die Manlio Messina nei confronti di