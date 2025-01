Laprimapagina.it - Elettrodomestici da cucina: i dispositivi da non collegare mai a una multipresa

Quando si tratta di sicurezza in, uno degli aspetti più importanti da considerare è l’alimentazione degli. Alcuniche utilizzano molta energia, come i microonde, le friggitrici ad aria, non dovrebbero mai essere collegati a unao a un prolungamento. Gli apparecchi che utilizzano 1500 watt di potenza o più dovrebbero sempre essere collegati direttamente alla presa elettrica a muro. La ragione di questa raccomandazione è che le multiprese non sono progettate per gestire carichi elevati e potrebbero surriscaldarsi, portando a principi di incendi e danneggiamenti all’impianto elettrico. In questo articolo, indichiamo quali sono glidache necessitano dell’alimentazione a muro.1. Friggitrici ad ariaLe friggitrici ad aria sono molto popolari per la loro capacità di cuocere rapidamente e in modo più sano rispetto ai metodi tradizionali di frittura.