Liberoquotidiano.it - “C'è una cosa che non riesco a capire”: Juve, Capello asfalta Thiago Motta in diretta tv

Leggi su Liberoquotidiano.it

La grande prestazione contro il Milan, poi il brutto pari di Bruge, il primo di tanti in stagione. Ladinon decolla, e Fabio, negli studi di Sky, non ha usato mezzi giri di parole per definire la prestazione deludente bianconera in Belgio, definendo "incomprensibile" le scelte di impostazione e di formazione dell'allenatore. Uno 0-0 che dà certezza di essere almeno nei playoff ma che la taglia fuori dalla possibilità di sperare all'ultima giornata nell'aggancio alle prime otto posizioni che valgono l'accesso diretto agli ottavi.ha salvato solo Mbangula in avanti, dicendo di voler "aspettare di più dai miei attaccanti”. Nessuno scossone, a parte l'errore di Vlahovic sotto porta, incespicando sul pallone senza trovare la più semplice e comoda deviazione a un paio di metri dalla porta.