Pronosticipremium.com - Addio Shomurodov, contatti tra Roma ed Empoli: non solo il Venezia la concorrenza

Sì la vigilia di una sfida all’AZ Alkmaar fondamentale per le sorti del maxi girone di Europa League, ma è finalmente entrato nel vivo il calciomercato della, che deve essere importante per rendere il 2025 speciale rispetto alla prima parte di stagione. Oggi a Ciampino arrivano Rensch e Gollini, per visite mediche e ufficialità, ma le operazioni del club non terminano qui. Oltre ad un affare Frattesi che tiene con il fiato sospeso la capitale, urge un nuovo vice Dovbyk, una questione che decollerà una volta concretizzato l’di Eldor.Nel marasma generale di fine mercato estivo giallorosso, con l’operazione Koné e la ricerca spasmodica di centrali di difesa, l’uzbeko era rimasto nella capitale quasi per caso, nonostante fosse dichiaratamente tra i cedibili già da giugno.