Ilrestodelcarlino.it - Camion di polli si ribalta, chiusa l’E45 nel Ravennate

Ravenna, 21 gennaio 2025 – A causa di un incidente stradale autonomo di un mezzo pesante, oggi attorno alle 15 è stata temporaneamenteal traffico la strada statale 3 bis ‘Tiberina’ al km 236 in direzione Roma. Il traffico è stato deviato mediante l’uscita obbligatoria allo svincolo di Standiana-Mirabilandia con rientro allo svincolo di Casemurate. La chiusura si è resa necessaria per consentire i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, un veicolo pesante che trasportava pollame si èto, disperdendo anche parte del carico. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda, quando serve, che è possibile seguire l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale sul sito di Anas, ma anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.