Juventusnews24.com - Thiago Motta torna a parlare di Juve Milan: cosa ha lasciato il 2-0 dell’Allianz Stadium. Messaggio importante del tecnico bianconero

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dialla vigilia della sfida contro il Club Brugge: tutte le dichiarazioniMisterha parlato in conferenza stampa per analizzare la prestazione dellacontro il: tutte le dichiarazioni in vista della sfida contro il Brugge.LA PARTITA COLSI AVVICINA DI PIU’ AL SUO CALCIO – «Siamo contenti perché siamo arrivati al nostro obiettivo che è la vittoria. Ma anche altre partite abbiamo giocato bene a calcio ma non siamo stati bravi a trasformarlo in vittoria. Sono contento ma ora dobbiamo trovare continuità, oltre che nelle prestazioni, anche sul risultato».LA CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI CLUB BRUGGELeggi suntusnews24.com