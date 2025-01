Lettera43.it - Swiatek, la Wada non farà ricorso al Tas sul caso doping

La, agenzia mondiale anti, ha annunciato che non presenteràal Tas sulche ha coinvolto Iga. La tennista polacca, numero due del ranking Wta, ad agosto era risultata positiva alla trimetazidina, farmaco usato nel trattamento dei problemi cardiaci già al centro di alcuni casi con protagonisti altri atleti in passato. Dopo la denuncia dell’Itia, a novembre la campionessa di Varsavia aveva accettato un mese di sospensione saltando la tappa asiatica del tour ma potendo prendere parte alle Finals di Riyad. Già allora un laboratorio indipendente dellaaveva stabilito si trattasse di contaminazione involontaria, causata dall’assunzione di un farmaco per il jetlag per cui in Polonia non occorre prescrizione.will not appeal in case of tennis player Iga ?wi?tek.