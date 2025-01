Lanazione.it - Si è spento Piaggio noto industriale

Addio a Paolodel ferro e proprietario della Ferriera di Soliera Apuana. Fivizzano piange il concittadino scomparso a soli 67 anni. "E’ morto un uomo probo – scrive in una lettera in ricordo diuna lettrice – si direbbe con linguaggio ormai obsolèto, un uomo buono umile generoso intelligente coraggioso amante della vita, cui aggiungeva sempre un pizzico d’ironia e di autoironia.così.. tanto per sbarcare il lunario. E’ morto un uomo che faceva onore alla specie umana e al cuore umano, è morto un uomo che apparteneva a quel branco di umanità sempre più esiguo." Paolo ci ha lasciato rapidamente e fin che ha potuto in punta d’ironia. l’erba cattiva, sorrideva, non la vuole nessuno. Paolo avrebbe compiuto 68 anni, ma sembrava un ragazzo giocoso, nella sua esistenza aveva assaggiato di tutto e di più drammatico, ma aveva saputo elaborare il dolore la perdita, la disperazione, facendoli diventare patrimonio intellettuale e umano del suo essere individuo appartenente all’Umanità.