Sapori d'alta quota: ecco quali sono i piatti imperdibili delle valli della Lombardia

In montagna d’inverno, il cibo è molto più di un pasto: è conforto, energia e calore. Dopo una giornata sulla neve o tra i sentieri, itipici riscaldano e raccontando storie di tradizione e autenticità. Gli ingredienti provengono direttamente dalla natura: erbe e bacche raccolte nei boschi, latte fresco degli alpeggi e prodottiantiche malghe. È un mondo fatto di mani esperte, di cucine rustiche o gourmet dove si impastano, mescolano e preparanoricchi di sapore. Il viaggio nel gusto inizia in Valtellina, terra di pizzoccheri, sciatt croccanti, taroz e polenta taragna concia, preparata con abbondante burro e formaggio locale. Prosegue in Val Camonica, dove i casoncelli, ravioli dal ripieno tradizionale, si affiancano al celebre spiedo accompagnato da polenta di mais. Qui i funghi di montagna diventano protagonisti, insaporendo paste fresche e carni in umido.