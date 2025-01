Ilprimatonazionale.it - Il “Tempo del Futurismo” non è mai passato

Roma, 20 gen – Inaugurata il 3 dicembre alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Conranea di Roma, la mostra “Ildel” investe come un treno a vapore il torpore a cui ci eravamo abituati: allestita per celebrare l’ottantesimo anniversario della morte di Filippo Tommaso Marinetti, l’allestimento ha attirato su di sè entusiasmo ma anche aspre critiche. Una su tutte, inevitabile: è propaganda Fascista.Sull’impossibilità di de-fascistizzare il“I più anziani fra noi, hanno trent’anni”, scrisse Marinetti nel primissimo Manifesto del. “Da oltre un anno”, scrive invece oggi il New York Times, “la Galleria d’arte Moderna è stata individuata dai critici come luogo di propaganda governativa”. Possibile che l’unica accusa sensata al movimento artistico che più di tutti si saldò alla politica, è proprio che si faccia un “uso politico” dell’arte? L'”arte-azione” marinettiana non era mica una metafora forbita: “La Rivolta” di Luigi Russolo, scelto da Marinetti come icona delper la mostra di Parigi del 1912, non era solo un dipinto, ma appunto una divinazione e un presagio.