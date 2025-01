Secoloditalia.it - Appendino, 17 mesi di reclusione in appello: la condanna è Chiara, la coerenza dei 5Stelle no

Un anno, 5e 23 giorni di. Così la Corte di assise didi Torino ha ricalcolato laper, ex sindaco del capoluogo piemontese e oggi parlamentare del Movimento 5 stelle, per i fatti di Piazza San Carlo del 2017. La stessa pena è stata formulata per l’ex Capo di gabinetto Paolo Giordana. È stato assolto invece Maurizio Montagnese, all’epoca presidente dell’agenzia turismo Torino.Laallaper i fatti di Torino: due morti e 1600 feritiLa Cassazione aveva ordinato un nuovo passaggio davanti ai giudici del capoluogo piemontese dindo “irrevocabile” la responsabilità penale dima osservando che era necessario ridurre la pena che le era stata inflitta (18) perché nel frattempo c’erano state delle remissioni di querela.