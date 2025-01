Ilrestodelcarlino.it - Partita la mappatura digitale del sito Unesco. Così i giovani apprezzeranno di più la loro città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Coinvolgere iper fare apprezzare le bellezze deldove vivono e studiano: è lo scopo di un progetto realizzato in collaborazione fra il Comune di Urbino e ICCROM, l’organizzazione intergovernativa che opera al servizio dei suoi Stati membri per promuovere la conservazione di tutte le forme di patrimonio culturale. Nello specifico, il Comune ha coinvolto il liceo ‘Laurana-Baldi’ di Urbino e il ‘Terenzio Mamiani’ di Pesaro associato al Liceo ‘Aristide Briand’ di Évreux, in Francia, con cui ha in corso un programma Erasmus. Suddivisi in gruppi, ihanno fatto unadele realizzato dei testi descrittivi individuando quelli che persono ini monumenti da scoprire, i paesaggi da ricordare e le cose più insolite e curiose. Gli elaborati saranno utilizzati dal Comune di Urbino e da ICOMOS per la realizzazione della progettazione sperimentale in atto.