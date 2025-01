Lanazione.it - L’incognita MedioEtruria. Scaramelli: "Non si farà, meglio progetti concreti"

Da tempo la Regione aveva optato per Rigutino, come ipotesi per la (futuribile) stazione dell’Alta Velocità. La presenza del presidente Eugenio Giani e dell’assessore Stefano Baccelli alla seduta congiunta dei consigli comunale e provinciale di Arezzo ha ribadito la posizione. "È legittimo che un territorio rivendichi le proprie aspettative, ma non vedo niente di concreto in questa operazione", afferma Stefano, vicepresidente del consiglio regionale, capogruppo di Italia Viva. Perché dice di non vedere nulla di concreto? "Finché Salvini è ministro non se ne fa di niente. Se va bene se ne riparla tra dieci anni e il tema è sul tavolo dal 2014. Dubito che si realizzerà mai qualcosa". In ogni caso, anche se fossero solo discorsi teorici, Siena è totalmente ai margini del dibattito, non crede? "Siene deve rivendicare la propria centralità nei collegamenti infrastrutturali, ma non tanto nella battaglia sulla stazione, quanto su tre cose che si possono fare in poco tempo e con risorse relative".