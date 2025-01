Inter-Empoli le ultime notizie sulle probabili formazioni

Leggi su Ilnerazzurro.it

Appuntamento ancora a San Siro per l’Campione d’Italia, che dopo il pareggio nel recupero contro il Bologna, ospita l’di Roberto D’Aversa alle 20:45, per chiudere il programma domenicale del campionato di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a reagire dopo i due punti persi nell’ultima gara ma soprattutto per non far scappare il Napoli, vittorioso l’Atalanta e si è portata a +6 sulla Beneamata (con due partite in più). A sbarrare la strada ai nerazzurri ci sarà l’che sta vivendo il momento più difficile della stagione con un solo punto conquistato nellecinque partite e che permette alla squadra di D’Aversa di galleggiare appena sopra la linea della salvezza.Le news da Appiano GentilePoche ore al fischio d’inizio di, seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A e ventunesima complessiva.