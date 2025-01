Ilrestodelcarlino.it - "Abuso di droga, troppi incidenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Bisogna stare attenti quando si va a cena e quando di esce con gli amici, una regola base che vale sempre – interviene Mario Casella –. Le multe c’erano anche prima, si tratta di avere una maggiore attenzione verso chi beve, soprattutto se deve guidare. Non so se le nuove misure del codice della strada si riveleranno efficaci, sta di fatto che ci vuole maggiore responsabilità sulle strade. Oltre all’alcol bisogna fare attenzione all’uso di stupefacenti. E’ giusto che vengano imposte le sanzioni che sono previste dal nuovo codice. Al di là delle multe per l’di alcol e, si dovrebbe cominciare a ragionare come limitare dopo un certa età la guida, è necessario. Non dico certo di vietare la patente ma di valutare alcune situazioni legate all’età avanzata".