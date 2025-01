Thesocialpost.it - Michelle Hunziker ritrova il suo cane Odino: “Mi è sceso un sasso dal cuore”

BERGAMO –, il piccolo levriero italiano smarrito a Bergamo, è statoto. A dare l’annuncio è stata, che attraverso i social aveva lanciato un accorato appello per ilmento del suo amato. “Mi èundal– ha dichiarato commossa la presentatrice – ero a Milano e mi sono sentita impotente perché non sapevo cosa fare”.ha poi ringraziato i suoi follower, sottolineando il loro ruolo fondamentale: “Grazie alle vostre condivisioni,è statoto. Grazie, vi voglio bene”.è uncon una storia particolare. Acquistato da Tomaso Trussardi, ex marito della showgirl, durante la pandemia da Covid-19, è diventato un membro affettuoso della famiglia nonostante la separazione tra i due. Il piccolo levriero trascorre infatti parte del suo tempo cone i figli, ma vive principalmente con Trussardi, erede della casa di moda che ha come simbolo proprio un levriero nel marchio.