Calzature, la stagione autunno-inverno è partita da Riva del Garda con oltre mille espositori da tutto il mondo

del, 18 gennaio 2025 – ExpoSchuh &bags, che si chiude domani, come di consuetudine ha aperto la2025-26 deldelle, con 1.100da 36 paesi. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato tra gli altri il Sindaco didelCristina Santi e l’Assessore Simone Marchiori, Assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento - che internazionali, come l’Ambasciatore del Bangladesh Atm Rokebul Haque, il Console dell’India Lavnya Kumar e il Consigliere Commerciale del Pakistan presso l’Ambasciata di Roma Yasir Khokhar. La rassegna di quest’anno si caratterizza per l’ampia partecipazione della produzione asiatica, in particolare cinese (375 tra aziende, ditte rappresentate e brand) e la partecipazione dei rappresentanti nazionali e internazionali delle più importanti associazioni di categoria e istituzioni del settore (Italia, Spagna, Portogallo, Brasile, ma anche India, Turchia, Pakistan e Bangladesh).