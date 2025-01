Oasport.it - Waterpolo Preview, the Report of the week: l’AN Brescia vince il big match con la BPER Rari Nantes Savona

Nel dodicesimo turno della serie A1 Maschilela battaglia di Mompiano contro lae tiene il passo della capolista Pro Recco. Vittorie importanti per De Akker, Roma Vis Nova, Pallanuoto Trieste e Circolo Nautico Posillipo che staccano il pass per la Final Eight di Coppa Italia. A contendersi l’ultimo posto per l’evento che assegnerà il trofeo tricolore saranno C.C.Ortigia e Telimar.