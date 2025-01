Panorama.it - Stop alle diagnosi fai-da-te (sul web)

«Non confondere la mia laurea in medicina con le tue ricerche su Internet». È la frase che campeggia su maglie e felpe che vanno a ruba sul web. Scherzosa, ma non troppo. Alcuni dottori l’hanno persino appesapareti dei loro studi, stanchi di pazienti freschi di autodopo aver «riconosciuto» grazie a Google i sintomi di un’ipotetica patologia. Persone convinte di soffrire di una malattia, che chiedono insistentemente al proprio medico test ed esami di qualsiasi tipo, contestano il farmaco prescritto perché hanno letto in Rete «che fa male» o stravolgono a piacimento la terapia assegnata perché «non va bene per me». Trascurando il fatto che lele fanno i medici, che alcuni accertamenti, a una persona sana, possono fare più male che bene e finiscono per incidere sul Sistema sanitario nazionale.